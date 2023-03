WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. März (12. KW)

===

M O N T A G, 20. März 2023

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

10:00 DE/Deutscher Ethikrat, Pk zu Stellungnahme "Mensch und Maschine

- Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz", Berlin

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

17:00 BE/ESRB-Vorsitzende Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

20:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Ständehaus-Treff der

Rheinischen Post, Düsseldorf

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des

Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

- EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister

- RU/Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Gesprächen mit

Präsident Putin in Moskau (bis 22.3)

D I E N S T A G, 21. März 2023

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung

der Steuereinnahmen

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar

08:00 DE/Erzeugerpreise für Dienstleistungen 4Q und Jahr 2022

09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zu Thermofenster -

Nutzungsanrechnung

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 1,3-prozentiger Grüner

Bundeswertpapiere über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis Oktober 2027

13:30 CH/Panel zu Digitalem Zentralbankgeld bei BIZ-Innovation-Summit,

Teilnahme u.a. von EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Panetta, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP zu Bankenaufsicht 2022

*** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar

*** 16:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria und Eba-Chef Campa,

Gedankenaustausch mit EP-Wirtschafts- und Währungsausschuss

über die Konsequenzen der SBV-Insolvenz

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

*** - LU/Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil im Verfahren

- Volkswagen Financial Services, Geschäftsbericht

- EU/Rat für allgemeine Angelegenheiten

- RU/Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Gesprächen mit

Präsident Putin in Moskau (bis 22.3)

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- Märkte/Börsenfeiertag Japan

M I T T W O C H, 22. März 2023

*** 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

08:00 DE/Aussenhandel mit Altkleidern und gebrauchten Textilien

(2015 - 2022) und Textilabfälle privater Haushalte (2011 - 2021)

*** 09:30 DE/Konferenz "The ECB and its Watchers", u.a. mit

EZB-Präsidentin Lagarde (09:30), EZB-Chefvolkswirt Lane (10:30)

und EZB-Direktor Panetta (14:45)

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV

*** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über

5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033

12:00 EU/PK nach Kommissionssitzung

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede am King's College zu

"Future of the economic and monetary union"

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit

Fed-Chairman Powell

- DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 1Q

- RU/Abschluss des Staatsbesuchs von Chinas Staatspräsident

Xi Jinping in Moskau (seit 20.3)

D O N N E R S T A G, 23. März 2023

*** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches

Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

07:55 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis

08:00 DE/E-Autos und Verbrenner - Außenhandel, Produktion,

Umsätze der Automobilindustrie 2022

09:30 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis (10:15 BI-PK)

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 09:40 FR/EZB-Ratsmitglied Stournaras, Rede bei Politico Finance Summit

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbildungsministerin

Stark-Watzinger, Diskussion bei Auftaktveranstaltung

"Aufbruch finanzielle Bildung", Berlin

13:00 DE/Suse SA, HV

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

13:00 DE/Deutscher Städtetag, Pk nach Präsidiumssitzung

*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

*** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Jahresergebnis

18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day

*** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in

Brüssel (bis 24.3)

- DE/4. Runde der Tarifverhandlungen für die 100.000 Beschäftigten

in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie

F R E I T A G, 24. März 2023

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede an der University of

Edinburgh zu "Inflation and Germany's labour market"

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

15:00 DE/Bayer AG, Bayer Pharma Media Day

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März

*** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht

- DE/Indus Holding AG, Capital Markets Day

- DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

*** - EU/Abschluss des zweitägigen Gipfels der Staats-

und Regierungschefs, Brüssel

- EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P); Deutschland (S&P);

Estland (Moody's); Malta (Fitch); Polen (Moody's);

Rumänien (Fitch)

S O N N T A G, 26. März 2023

02:00 EU/Beginn der Sommerzeit in Europa

- DE/Stichwahl für Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters

===

