WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)
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M O N T A G, 21. September 2026
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag
12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Hauptredner bei OMFIF Event
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze
für Unternehmenskredite (LPR)
*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update
- JP/Börsenfeiertag: Japan
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
D I E N S T A G, 22. September 2026
*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 16:10 NL/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der
Foreign Bankers Association
- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank Nagel, Rede beim jährlichen
Abendessen der Society of Professional Economists
- JP/Börsenfeiertag: Japan
M I T T W O C H, 23. September 2026
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu
"Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale"
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im
International Center for Monetary an Banking Studies
*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"
- JP/Börsenfeiertag: Japan
D O N N E R S T A G, 24. September 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
*** 08:45 FR/Geschäftsklima September
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August
*** - US/US-Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch
*** - DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI
- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal
- KR/Börsenfeiertag: Korea
F R E I T A G, 25. September 2026
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz
von Cleveland Fed und EZB
- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea
S O N N T A G, 27. September 2026
- FR/Wahlen zum Senat
- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und
über eine stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)