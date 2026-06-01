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WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Juni (26. KW)

12.06.26 15:32 Uhr

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M O N T A G, 22. Juni 2026

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

D I E N S T A G, 23. Juni 2026

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

*** 10:00 DE/Porsche AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu

"From Risk to Resilience: Financing the Future"

*** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary

Policy Forum von Barclays und CEPR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

M I T T W O C H, 24. Juni 2026

10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q

*** 15:00 BE/Geschäftsklima Juni

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag

*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests

*** 22:00 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture

21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026

*** 08:00 DE/NIM-Konsumstimmungsindikator (früher GfK) Juli

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV

10:00 DE/MLP SE, HV

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai

- DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal

- EU/EZB-Generalversammlung

F R E I T A G, 26. Juni 2026

*** 00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council

on Global Affairs

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot

durch Castlelake

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)