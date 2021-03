WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. März (12. KW) -2

Stern New York University

*** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 26.3.), Brüssel

- DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahresergebnis, Wolfsburg

- DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahresergebnis

F R E I T A G, 26. März 2021

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis, Kahl am Main

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, virtuelle BI-PK

10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis, München

*** 11:30 DE/BASF SE, Capital Markets Day (virtuell);

14:00 PK mit CEO Brudermüller

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

14:00 DE/Sartorius AG, Online-HV

*** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

März (2. Umfrage)

- EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P),

Belgien (Fitch), Island (Fitch), Schweden (Moody's),

Ungarn (Moody's), Zypern (Fitch)

S A M S T A G, 27. März 2021

10:45 EU/EZB-Direktor Lane, Rede beim Forum of Ambrosetti zu

"The Outlook for the Economy and Finance"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 10:15 ET (14:15 GMT)