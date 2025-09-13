DAX23.682 -0,1%ESt505.382 -0,1%Top 10 Crypto16,26 +1,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.343 -0,1%Euro1,1711 -0,2%Öl67,81 +2,3%Gold3.649 +0,4%
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

12.09.25 15:02 Uhr

===

M O N T A G, 22. September 2025

*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index August

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 18:00 US/Clevenland-Fed-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed

18:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über

Squeeze-Out durch Zalando

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close

*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an

Panel bei Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz

*** - FR/OECD-Zwischenbericht

- JP/Börsenfeiertag Japan

M I T T W O C H, 24. September 2025

*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

*** 16:00 US/Neubauverkäufe August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:10 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick

D O N N E R S T A G, 25. September 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

*** 11:30 DE/Gemeinschaftsdiagnose Wirtschaftsforschungsinstitute

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- EU/EZB-Generalversammlung (virtuell)

- EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung

F R E I T A G, 26. September 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB,

CEPR und Bocconi

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

- EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope),

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 09:03 ET (13:03 GMT)