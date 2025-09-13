WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)
M O N T A G, 22. September 2025
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,
EZB und Suerf
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index August
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 18:00 US/Clevenland-Fed-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed
18:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über
Squeeze-Out durch Zalando
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
D I E N S T A G, 23. September 2025
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close
*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an
Panel bei Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz
*** - FR/OECD-Zwischenbericht
- JP/Börsenfeiertag Japan
M I T T W O C H, 24. September 2025
*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September
*** 16:00 US/Neubauverkäufe August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:10 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick
D O N N E R S T A G, 25. September 2025
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
*** 11:30 DE/Gemeinschaftsdiagnose Wirtschaftsforschungsinstitute
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- EU/EZB-Generalversammlung (virtuell)
- EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung
F R E I T A G, 26. September 2025
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September
*** 09:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB,
CEPR und Bocconi
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
- EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope),
