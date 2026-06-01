DAX25.052 +0,1%Est506.320 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +0,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.712 -0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,40 +0,2%Gold4.162 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank deutlich aus - Aktien höher
Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU/22. Juni bis 28. Juni (26. KW)

19.06.26 15:21 Uhr

===

M O N T A G, 22. Juni 2026

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundestags

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference

on the International Roles of the U.S. Dollar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses

für Bankkredite (LPR)

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 23. Juni 2026

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

*** 10:00 DE/Porsche AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 15:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat bei UN-Roundtable zu

"From Risk to Resilience: Financing the Future"

*** 15:35 GB/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Monetary Policy

Forum von Barclays und CEPR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

M I T T W O C H, 24. Juni 2026

10:00 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Bankers

Forum zu digitalem Euro

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestandsdaten Vorwoche

*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag

21:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests

D O N N E R S T A G, 25. Juni 2026

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV

10:00 DE/MLP SE, HV

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

- EU/EZB, Generalversammlung

- DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal

F R E I T A G, 26. Juni 2026

00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on Global Affairs

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von Castlelake

===

Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

+ DAX

AUFNAHME

- Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

- Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)