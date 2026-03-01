DAX23.559 -0,1%Est505.749 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +5,4%Nas22.266 -0,2%Bitcoin63.348 +3,4%Euro1,1459 -0,5%Öl100,8 -1,0%Gold5.066 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

13.03.26 15:38 Uhr

===

M O N T A G, 23. März 2026

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

Wer­bung

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

*** 16:00 US/Bauausgaben Januar

Wer­bung

*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE

- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 24. März 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

Wer­bung

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung

des OeNB-Jahresberichts

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro

im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE

M I T T W O C H, 25. März 2026

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und

Strategie-Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and

its Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane)

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im

Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz

D O N N E R S T A G, 26. März 2026

*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:30 DE/Dürr AG, Geschäftsbericht

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz

*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank

(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)

*** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis

*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis

*** - FR/OECD-Zwischenbericht

*** - DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist bei Übernahme durch

Worthington Steel

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

F R E I T A G, 27. März 2026

*** 00:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an

Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives event

*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz und Geschäftsbericht

*** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März

*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich

S O N N T A G, 29. März 2026

- EU/Umstellung auf Sommerzeit

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)