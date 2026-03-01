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WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

20.03.26 15:12 Uhr

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M O N T A G, 23. März 2026

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

Wer­bung

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

*** 15:00 US/Bauausgaben Januar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

Wer­bung

*** 16:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu APPIA Roadmap

*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE

- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

Wer­bung

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

D I E N S T A G, 24. März 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung

des OeNB-Jahresberichts

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro

im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE

- EU/Systemrisikoausschuss ESRB, Generalversammlung

M I T T W O C H, 25. März 2026

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und Strategie-Update

(10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and it's Watchers"

(10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher)

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041

im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz

D O N N E R S T A G, 26. März 2026

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz

*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank

(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK)

*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme

durch Worthington Steel

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

F R E I T A G, 27. März 2026

*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März

*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich

*** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas

Global Perspectives Event

- BE/Treffen der Eurogruppe

S O N N T A G, 29. März 2026

- EU/Umstellung auf Sommerzeit

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)