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WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)

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M O N T A G, 23. November 2026

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

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(1. Veröffentlichung) November

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

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(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV

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*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

22:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

D I E N S T A G, 24. November 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober

*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an

Chat zu "Resist the shocks - how to boost Europe's resilience"

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall

M I T T W O C H, 25. November 2026

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3

*** 10:00 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

D O N N E R S T A G, 26. November 2026

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober

10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), HV

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)

- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats

- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November)

- US/Börsenfeiertag: USA

F R E I T A G, 27. November 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:45 FR/Privatkonsum Oktober

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei

"Euro20+"-Event der Bundesbank

- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November)

- US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)

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