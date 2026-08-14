WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)

14.08.26 14:11 Uhr

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M O N T A G, 24. August 2026

*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV

D I E N S T A G, 25. August 2026

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07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H

(10:00 PK)

*** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

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*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

M I T T W O C H, 26. August 2026

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

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10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

VCI-Forschungspressekonferenz

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of Payments: Trends and Innovations in Germany and Europe"

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

- KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

D O N N E R S T A G, 27. August 2026

*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoch

F R E I T A G, 28. August 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Private Konsumausgaben Juli

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 14:30 CA/BIP 2Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

*** 17:55 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium

in Jackson Hole

*** - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

S A M S T A G, 29. August

- US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)