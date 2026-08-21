WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)

21.08.26 14:38 Uhr

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M O N T A G, 24. August 2026

*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 2Q

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*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

D I E N S T A G, 25. August 2026

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August

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09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender Woche

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August

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*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

M I T T W O C H, 26. August 2026

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

(15:00 Investorenkonferenz)

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

VCI-Forschungspressekonferenz

12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of payments: trends"

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

- KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

D O N N E R S T A G, 27. August 2026

*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator September

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

(10:00 PK)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche

17:30 CN/Kanadischer Finanzminister Champagne und indischer Finanzminister,

Sitharaman, bei Event des Canadian Club Toronto

F R E I T A G, 28. August 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 14:30 CA/BIP 2Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in

Jackson Hole

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

17:55 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem

Symposium in Jackson Hole

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q

S A M S T A G, 29. August 2026

- US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und

Notenbankgouverneure

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)