WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. November (48. KW)

14.11.25 14:59 Uhr

===

M O N T A G, 24. November 2025

*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV

*** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu

"Vanishing Nature, Rising Risk: Central Banking and Supervisory"

Lens on Ecosystem Degradation

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November

*** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des BratislavAI Forum on

Artificial Intelligence and Education

*** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

- JP/Börsenfeiertag Japan

D I E N S T A G, 25. November 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September

08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

M I T T W O C H, 26. November 2025

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November

*** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung

des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

*** - DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis

D O N N E R S T A G, 27. November 2025

*** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings

des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q

- US/Börsenfeiertag USA

F R E I T A G, 28. November 2025

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (Kernrate) Großraum Tokio November

*** 00:30 JP/Industrieproduktion (vorläufig) November

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 08:45 FR/BIP 3Q

*** 09:00 CH/BIP 3Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen November

*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 14:30 CA/BIP 3Q

- US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt

- EU/Länderratings Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)