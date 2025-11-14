WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. November (48. KW)
===
M O N T A G, 24. November 2025
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV
*** 13:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Workshop zu
"Vanishing Nature, Rising Risk: Central Banking and Supervisory"
Lens on Ecosystem Degradation
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November
*** 15:45 SK/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz des BratislavAI Forum on
Artificial Intelligence and Education
*** 18:00 US/Fed, Jahresrevision Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung
- JP/Börsenfeiertag Japan
D I E N S T A G, 25. November 2025
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September
08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 26. November 2025
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November
*** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der EIA Vorwoche
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung
des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
*** - DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis
D O N N E R S T A G, 27. November 2025
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings
des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q
- US/Börsenfeiertag USA
F R E I T A G, 28. November 2025
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (Kernrate) Großraum Tokio November
*** 00:30 JP/Industrieproduktion (vorläufig) November
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q
08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 08:45 FR/BIP 3Q
*** 09:00 CH/BIP 3Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen November
*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 14:30 CA/BIP 3Q
- US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt
- EU/Länderratings Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P)
