WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

===

M O N T A G, 25. August 2025

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

Wer­bung Wer­bung

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

- GB/Börsenfeiertag Großbritannien

D I E N S T A G, 26. August 2025

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,

Ergebnis 1H und PK

10:00 DE/Baywa AG, HV

Wer­bung Wer­bung

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

Wer­bung Wer­bung

M I T T W O C H, 27. August 2025

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung August

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of Commerce

*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

- US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50%

D O N N E R S T A G, 28. August 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorwoche)

F R E I T A G, 29. August 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

- DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)