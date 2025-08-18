DAX24.349 -0,1%ESt505.444 +0,2%Top 10 Crypto16,50 -1,7%Dow45.015 +0,2%Nas21.677 -0,2%Bitcoin100.939 -0,8%Euro1,1711 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.338 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Allianz 840400 UnitedHealth 869561 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

15.08.25 14:37 Uhr

===

M O N T A G, 25. August 2025

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

Wer­bung

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

- GB/Börsenfeiertag Großbritannien

D I E N S T A G, 26. August 2025

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,

Ergebnis 1H und PK

10:00 DE/Baywa AG, HV

Wer­bung

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Montgomery County Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

Wer­bung

M I T T W O C H, 27. August 2025

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung August

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of Commerce

*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

- US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50%

D O N N E R S T A G, 28. August 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorwoche)

F R E I T A G, 29. August 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

- DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)