DAX24.366 +0,3%ESt505.486 +0,4%Top 10 Crypto16,29 +4,0%Dow45.541 +1,7%Nas21.476 +1,8%Bitcoin98.461 +1,7%Euro1,1683 +0,7%Öl67,79 +0,2%Gold3.360 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- US-Börsen fester -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, Commerzbank, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)

22.08.25 15:18 Uhr

===

M O N T A G, 25. August 2025

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

Wer­bung

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

- GB/Börsenfeiertag Großbritannien

D I E N S T A G, 26. August 2025

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August

09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,

Ergebnis 1H und PK

10:00 DE/Baywa AG, HV

Wer­bung

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August

M I T T W O C H, 27. August 2025

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

Wer­bung

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

23:59 DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

D O N N E R S T A G, 28. August 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

F R E I T A G, 29. August 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,

Bayern, Hessen, Sachsen und Brandenburg

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 09:18 ET (13:18 GMT)