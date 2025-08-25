WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. August (35. KW)
===
M O N T A G, 25. August 2025
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli
- GB/Börsenfeiertag Großbritannien
D I E N S T A G, 26. August 2025
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August
09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Ergebnis 1H und PK
10:00 DE/Baywa AG, HV
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August
M I T T W O C H, 27. August 2025
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q
22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q
23:59 DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H
D O N N E R S T A G, 28. August 2025
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 CH/BIP 2Q
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
F R E I T A G, 29. August 2025
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q
08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,
Bayern, Hessen, Sachsen und Brandenburg
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2025 09:18 ET (13:18 GMT)