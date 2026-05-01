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WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Mai (22. KW)

15.05.26 15:26 Uhr

===

M O N T A G, 25. Mai 2026

- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,

Schweiz, USA

D I E N S T A G, 26. Mai 2026

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der vierten

Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)

M I T T W O C H, 27. Mai 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai

*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht

10:00 DE/Energiekontor AG, HV

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Geplantes Ende der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)

- Börsenfeiertag: Singapur

D O N N E R S T A G, 28. Mai 2026

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai

13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

F R E I T A G, 29. Mai 2026

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 1Q

08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 1Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai

10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der

Banca d'Italia

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)