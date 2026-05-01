WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Mai (22. KW)
M O N T A G, 25. Mai 2026
- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,
Schweiz, USA
D I E N S T A G, 26. Mai 2026
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)
M I T T W O C H, 27. Mai 2026
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q
07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai
*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV
10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV
10:00 DE/Energiekontor AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q
*** 21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the Financial System"
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Geplantes Ende der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)
- Börsenfeiertag: Singapur
D O N N E R S T A G, 28. Mai 2026
*** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz
*** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu
"Global Economic Developments and the U.S. Economy"
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q
*** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of
Francophone Central Bank Governors
*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV
*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV
10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV
*** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu
"Euro Digitale e Sovranità Europea"
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai
13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April
*** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
F R E I T A G, 29. Mai 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai
*** 01:50 JP/Industrieproduktion April
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 1Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai
10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresberichts der
Banca d'Italia
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der
Handelskammer Southern New Jersey
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai
- US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim Reagan National
Economic Forum
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)