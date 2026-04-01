WOCHENVORSCHAU/27. April bis 3. Mai (18. KW)
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M O N T A G, 27. April 2026
*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)
07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai
*** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q
D I E N S T A G, 28. April 2026
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Geschäftsbericht
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (19:30 Analystenkonferenz)
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q
22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q
*** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q
- DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht
M I T T W O C H, 29. April 2026
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q
(08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK)
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April
*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV
*** 10:00 DE/Munich Re, HV
*** 10:00 DE/Rational AG, HV
10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März
*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März
*** 16:30 EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell)
*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q
- Börsenfeiertag: Japan
D O N N E R S T A G, 30. April 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion März
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q
06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (08:30 PK)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis und Ergebnis 1Q
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Fielmann Group AG, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK)
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April
*** 10:00 DE/Atoss Software SE, HV
*** 10:00 DE/BASF SE, HV
*** 10:00 DE/Continental AG, HV
*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV
*** 10:00 DE/RWE AG, HV
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q1
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats und Protokoll
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren Februar
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q
- Verkürzter Handel in Schweden
F R E I T A G, 1. Mai 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q
*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April
- Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien
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April 17, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)