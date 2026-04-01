WOCHENVORSCHAU/27. April bis 3. Mai (18. KW)

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M O N T A G, 27. April 2026

*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis

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*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher: GfK) Mai

*** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q

D I E N S T A G, 28. April 2026

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

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*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Geschäftsbericht

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

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12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote 1Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz)

*** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit EU-Kommissar Albuquerque

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q

- DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht

M I T T W O C H, 29. April 2026

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q

(08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK)

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April

*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV

*** 10:00 DE/Munich Re, HV

*** 10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen, Sachsen April

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell)

*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

- DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis

- Börsenfeiertag: Japan

D O N N E R S T A G, 30. April 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion März

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) verarbeitendes Gewerbe

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) nicht-verarbeitendes Gewerbe

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q

(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April

*** 10:00 DE/Atoss Software SE, HV

*** 10:00 DE/BASF SE, HV

*** 10:00 DE/Continental AG, HV

*** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

*** 10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

- Verkürzter Handel in Schweden

F R E I T A G, 1. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April

- Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)