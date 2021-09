WOCHENVORSCHAU/27. September bis 3. Oktober (39. KW)

===

M O N T A G, 27. September 2021

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

10:00 DE/AXA Investment Managers, Webinar zu

"Wie steht es um Chinas Wirtschaft und Evergrande?"

*** 11:30 DE/BASF SE, Investor Update (virtuell)

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September

*** 13:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Einleitende Bemerkungen zur

Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des

Europäischen Parlaments

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

15:30 DE/Meinungsforschungsinstitute, PK zur Wahlanalyse nach

der Bundestagswahl, Berlin

18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von New-York-Fed-Präsident

Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim

Economic Club of New York

18:50 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard

(stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for

Business Economics (NABE), Arlington

*** - DE/Pressekonferenzen zu den Bundestags- und Landtagswahlen

- 10:30 Die Linke

- 13:00 AfD

- 14:15 Bündnis 90/Die Grünen

D I E N S T A G, 28. September 2021

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q,

Lippstadt

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

13:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Diskussion zum Thema

"The German Federal Election and its implications for

Europe", Berlin

*** 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des

Geldpolitischen Forums der EZB

*** 14:00 DE/Covestro AG, Investorenkonferenz (virtuell)

14:00 FR/Totalenergies SE, Investor Day zur Strategie und

zum Ausblick

14:30 AT/Opec, Veröffentlichung des World Oil Outlook 2021

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Aussagen zum Cares-Gesetz vor dem

Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie

städtische Angelegenheiten, Washington

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/About You Holding AG, Trading Update 2Q, Hamburg

M I T T W O C H, 29. September 2021

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Veröffentlichung Unternehmensstrategie

"Mission 26"; 10:00 PK (virtuell)

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IMK -

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe

über 4 Mrd EUR

*** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell,

BoE-Gouverneur Bailey und BoJ-Gouverneur Kuroda,

Teilnahme an Panels bei Geldpolitischem Forum der EZB

*** - DE/Stellenindex BA-X September

- US/Sitzung des Handels- und Technologierats (TTC) von

EU und USA, Pittsburgh

- JP/Wahl des Vorsitzenden der regierenden

Liberaldemokratischen Partei (LDP), Tokio

D O N N E R S T A G, 30. September 2021

*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

*** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie

Dienstleistungen (CFLP) September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin

September

*** 08:00 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q,

Stockholm

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch August

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen

September

*** 10:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Tagung des

Euro Cyber Resilience Board for pan-European

Financial Infrastructures

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Online-HV

*** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA und

Hornbach Baumarkt AG, Ergebnis 2Q, Bornheim

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 14:30 US/BIP 2Q (3. Veröffentlichung)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und

Nordrhein-Westfalen September

F R E I T A G, 1. Oktober 2021

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur

Wirtschaftsstimmung 3Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

09:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Libyens Präsident des

Präsidialrats, al-Mnefi, Pressestatements vor dem

gemeinsamen Gespräch, Berlin

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

*** 10:00 DE/Daimler AG, ao HV (virtuell) zu Neuausrichtung und

Umfirmierung in Mercedes-Benz Group AG per 1.2.2022

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

September (2. Veröffentlichung)

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(2. Veröffentlichung)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone September (Vorabschätzung)

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (2. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

September (2. Umfrage)

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 17:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei

Konferenz zu "Implications of Federal Reserve Actions in

Response to the COVID-19 Pandemic"

- EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (S&P), Polen (S&P)

- Börsenfeiertag Hongkong, China

===

