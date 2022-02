WOCHENVORSCHAU/28. Februar bis 6. März (9. KW)

===

M O N T A G, 28. Februar 2022

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg

07:45 DE/Baywa AG, Jahresergebnis, München

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods),

Pre-close Trading update, London

*** 09:00 CH/BIP 4Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 12:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Online-Debatte zu

"Monetary policy and the euro area economic outlook"

organisiert vom European University Institute

*** 13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht

13:30 GB/Glaxosmithkline plc, Kapitalmarkttag (virtuell) der

Sparte Consumer Healthcare

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar

*** 16:50 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der

EU-Kommission zu "Women in Economics and Finance:

Debate on the next challenges in the EU"

*** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

- FR/Präsident Macron, Treffen mit Bundeskanzler Scholz und

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Rahmen des

"European Round Table for Industry", Paris

D I E N S T A G, 1. März 2022

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie

Dienstleistungen (CFLP) Februar

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin

Februar

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (11:30 virtuelle BI-PK),

Leverkusen

*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (08:30 Presse-

Telefonkonferenz; 09:45 Analysten-Telefonkonferenz),

Berlin

*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis (08:00 Presse-

Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz),

Berlin

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK;

14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK),

Holzminden

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz),

München

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:30 Online-BI-PK),

Hamburg

*** 08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis, Dublin

08:00 DE/Tarifindex 2021

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar

(2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar

(2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

Februar (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen

Februar

10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),

Konferenz (virtuell) zu "Wirtschaft nach Corona -

Was tun für den Ausstieg aus dem Krisenmodus?"

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar

(2. Veröffentlichung)

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

*** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar

11:00 DE/DSGV, Online-PK zum Thema "Geldpolitik:

Notfallmodus beenden"

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

13:20 DE/Bundeskanzler Scholz und Luxemburgs

Premierminister Bettel, PK nach bilateralem Gespräch,

Berlin

14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit EZB-Präsidentin

Lagarde zur aktuellen Lage der Eurozone, Berlin

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig)

*** 14:00 DE/Commerzbank AG, Capital Markets Day (virtuell)

*** 14:00 NL/Stellantis NV, Vorstellung des langfristigen

Strategieplans

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

Februar (2. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 16:00 US/Bauausgaben Januar

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

*** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50,

Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

*** - DE/G7, virtuelles Treffen der Finanzminister und

Notenbankgouverneure

*** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und

Baden-Württemberg Februar

*** - DE/Stellenindex BA-X Februar

- Börsenfeiertag Südkorea

M I T T W O C H, 2. März 2022

*** 03:00 US/Präsident Biden, Rede zur Lage der Nation, Washington

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis,

Schindellegi

06:50 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis,

Venlo

07:05 NL/Just Eat Takeaway.com NV, ausführliches Jahresergebnis,

Amsterdam

07:35 DE/Sixt SE, Jahresergebnis, Pullach

08:15 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte

09:30 DE/DZ Bank, BI-PK (virtuell)

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung)

*** 11:00 DE/Bundesbank, PK (virtuell) zum Geschäftsbericht 2021

11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige

Grüne Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%)

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des

halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses,

Washington

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A an der

Hertie School Berlin

20:00 US/Fed, Beige Book

*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+),

Ministertreffen (via Videokonferenz)

*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 4Q, Rom

D O N N E R S T A G, 3. März 2022

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Februar

*** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 4Q

(09:30 digitale BI-PK), Essen

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis

(10:00 virtuelle Jahres-PK), Frankfurt

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK;

14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt

*** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis, Frankfurt

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Köln

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis

(10:30 virtuelle BI-PK), Unterföhring

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK),

Düsseldorf

07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart

*** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis,

Lübeck

08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Februar (2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Februar (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone Februar (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Februar (2. Veröffentlichung)

10:30 DE/Helaba, BI-PK (virtuell)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und

RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung

vom 3. Februar

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit

Februar (2. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar

16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des

halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem

Bankenausschuss des Senats, Washington

*** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes

der DAX-Familie der Deutschen Börse

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2021, Walldorf

- NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 4Q, Amsterdam

F R E I T A G, 4. März 2022

*** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar

*** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung)

11:00 GR/BIP 4Q

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar

- DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2021, München

- EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (S&P),

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 25, 2022 08:26 ET (13:26 GMT)