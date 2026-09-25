WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)
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M O N T A G, 28. September 2026
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
D I E N S T A G, 29. September 2026
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands
Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank
(13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp)
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der
Illinois Manufacturers' Association
*** 19:30 GB/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der
London School of Economics
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University at Buffalo
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
*** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag
- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag
- US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol
aus Kanada tritt in Kraft
M I T T W O C H, 30. September 2026
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
CFLP September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
RatingDog September
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen September
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
*** - DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag
D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Tankan 3Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren
von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz
anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/Bauausgaben August
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong
F R E I T A G, 2. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich
des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross,
13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft
zu Rostock
*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu
"Macroeconomic Implications of Migration"
- CN/Börsenfeiertag China
S O N N T A G, 4. Oktober 2026
- AT/Meeting Opec+
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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DJG/apo/hab/kla
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September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)