WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

M O N T A G, 28. September 2020

*** 09:20 DE/Siemens Energy AG, Erstnotiz an der

Frankfurter Wertpapierbörse

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

- DE/Bundesgesellschaft für Endlagerung, Vorstellung

Zwischenbericht mit möglichen Endlager-Gebieten,

Berlin

D I E N S T A G, 29. September 2020

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt

39. Kalenderwoche, Frankfurt

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig)

09:30 DE/Sparkassen-Finanzgruppe, virtuelle PK der

Chefvolkswirte zu Perspektiven der EZB-Geldpolitik

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen

September

*** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September

10:30 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV

10:30 DE/Commerzbank AG, Telefon-PK mit

Chefanlagestrategist Schickentanz: Corona,

US-Wahl und die Folgen für Realwirtschaft,

Kapitalmärkte und private Geldanlagen, Frankfurt

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:00 DE/Ado Properties SA, Online-HV

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H,

Neustadt/Weinstraße

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September

*** - DE/Stellenindex BA-X September

- US/Erste TV-Debatte zwischen den

Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden,

Cleveland

- DE/Hornbach Baumarkt AG, Ergebnis 1H, Bornheim

M I T T W O C H, 30. September 2020

*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

*** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

sowie Dienstleistungen (CFLP) September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Caixin September

*** 08:00 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch August

09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

*** 09:15 EU/"The ECB and Its Watchers XXI", Konferenz,

u.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Lagarde (09:20)

und EZB-Direktor Lane (16:30), Frankfurt

09:30 DE/Landgericht München II, Prozessbeginn im

Diesel-Skandal gegen Ex-Audi-Chef Stadler

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit

7- und 77-tägiger Laufzeit

11:00 DE/Leifheit AG, Online-HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone September

(Vorabschätzung)

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise September (vorläufig)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation

über 4 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Online-Round-Table zu "Covid-19 and its

Impact on the Financial Sector" u.a. mit

Bafin-Chef Hufeld (14.10 Uhr),

Bundesfinanzminister Scholz (16.00 Uhr), EZB-

Bankenaufsichtschef Enria (16.30 Uhr), Frankfurt

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:30 US/BIP 2Q (3. Veröffentlichung)

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration

(EIA)

18:30 DE/Internationaler Club Frankfurter

Wirtschaftsjournalisten, Gespräch mit dem

Vorstandsvorsitzenden des TUI Group, Frankfurt

- Märkte/Börsenfeiertag Südkorea

- DE/Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE),

Zwischenbericht zu möglichen

Atommüll-Endlagerregionen, Peine

D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2020

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex

zur Wirtschaftsstimmung 3Q

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches

Ergebnis 3Q, Stockholm

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe September (2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe September (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung)

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe September (2. Veröffentlichung)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

- Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea

F R E I T A G, 2. Oktober 2020

*** 06:50 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag

9 Monate, Baden-Baden

12:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Online-HV

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan September (2. Umfrage)

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea

- EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P),

Frankreich (S&P), Island (Moody's),

Slowenien (Moody's), Belgien (Fitch), Zypern (Fitch)

