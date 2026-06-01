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WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

19.06.26 15:21 Uhr

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M O N T A G, 29. Juni 2026

*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

10:00 DE/Nagarro SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q

D I E N S T A G, 30. Juni 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex CFLP nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 10:00 AT/Kontron AG, HV

10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

- BG/Shelly Group SE, HV

*** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

M I T T W O C H, 1. Juli 2026

*** 01:50 JP/Tankan 2Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

10:00 DE/Norma Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 3,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/Bauausgaben Mai

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - US/Frist für Verlängerung Handelsabkommen USA, Mexiko, Kanada läuft aus

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai

- US/Verkürzter US-Anleihehandel

F R E I T A G, 3. Juli 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot

- US/Börsenfeiertag: USA

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)