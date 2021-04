WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. Mai (18. KW) -2

*** 08:45 FR/Industrieproduktion März

*** 09:00 CH/Währungsreserven April

09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin

10:00 DE/DMG Mori AG, Online-HV

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Dürr AG, Online-HV

*** 12:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei

"The State of the Union"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April

*** - DE/Audi AG, Ergebnis 1Q, Ingolstadt

*** - CN/Handelsbilanz April

- EU/Ratingüberprüfungen für Dänemark (Moody's),

Frankreich (Fitch), Italien (Moody's), Österreich (Fitch)

S O N N T A G, 9. Mai 2021

*** 11:00 DE/SPD, Bundesparteitag (digital)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2021 09:12 ET (13:12 GMT)