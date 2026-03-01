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WOCHENVORSCHAU/30. März bis 5. April (14. KW)

20.03.26 15:12 Uhr

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M O N T A G, 30. März 2026

07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

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*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen März

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März

D I E N S T A G, 31. März 2026

00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März

01:50 JP/Industrieproduktion Februar

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03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe (CFLP) März

03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP) März

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

Wer­bung

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis

07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BIP 4Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (Vorabschätzung) März

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey Februar

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Jahresergebnis

*** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Rede zu Lage der Wirtschaft

M I T T W O C H, 1. April 2026

*** 01:50 JP/Tankan 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro

*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März

- Verkürzter Handel in Norwegen

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

D O N N E R S T A G, 2. April 2026

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Februar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

- Börsenfeiertag: Norwegen

- Verkürzter Handel in Schweden

F R E I T A G, 3. April 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (RatingDog)

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März

*** - DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

- Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,

Singapur, Spanien, USA

Verkürzter US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)