WOCHENVORSCHAU/30. März bis 5. April (14. KW)
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M O N T A G, 30. März 2026
07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen März
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März
D I E N S T A G, 31. März 2026
00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio März
01:50 JP/Industrieproduktion Februar
03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe (CFLP) März
03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP) März
07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Jahresergebnis
07:55 DE/Energiekontor AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BIP 4Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (Vorabschätzung) März
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 14:00 DE/Rational AG, Analystenkonferenz zum Geschäftsverlauf 1Q
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey Februar
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Jahresergebnis
*** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Rede zu Lage der Wirtschaft
M I T T W O C H, 1. April 2026
*** 01:50 JP/Tankan 1Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) März
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro
*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März
- Verkürzter Handel in Norwegen
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
D O N N E R S T A G, 2. April 2026
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Februar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März
- Börsenfeiertag: Norwegen
- Verkürzter Handel in Schweden
F R E I T A G, 3. April 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (RatingDog)
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März
*** - DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht
- Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Singapur, Spanien, USA
Verkürzter US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)