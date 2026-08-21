WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)
M O N T A G, 31. August 2026
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) CFLP verarbeitendes Gewerbe August
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) CFLP nicht-verarb Gewerbe August
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)
D I E N S T A G, 1. September 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) S&P Global verarbeitendes Gewerbe August
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
10:00 DE/Gerresheimer AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
*** 17:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Veranstaltung der
European School of Management and Technology
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 31.8.))
M I T T W O C H, 2. September 2026
*** 03:30 AU/BIP 2Q
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,
Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson)
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August
*** 15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei
Bruegel-Jahresversammlung
*** 15:45 CA/Reserve Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 3. September 2026
08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 DE/Ifo-Konjunkturprognose
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen August
F R E I T A G, 4. September 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu
"Diversity in the European Central Bank"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
S O N N T A G, 6. September 2026
*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
*** - DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt
*** - AT/Meeting der Opec+
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)