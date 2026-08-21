WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)

21.08.26 14:53 Uhr

M O N T A G, 31. August 2026

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) CFLP verarbeitendes Gewerbe August

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*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) CFLP nicht-verarb Gewerbe August

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

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Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)

D I E N S T A G, 1. September 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) S&P Global verarbeitendes Gewerbe August

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

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*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

*** 17:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Veranstaltung der

European School of Management and Technology

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 31.8.))

M I T T W O C H, 2. September 2026

*** 03:30 AU/BIP 2Q

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,

Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson)

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

*** 15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei

Bruegel-Jahresversammlung

*** 15:45 CA/Reserve Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 3. September 2026

08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 DE/Ifo-Konjunkturprognose

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen August

F R E I T A G, 4. September 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu

"Diversity in the European Central Bank"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

S O N N T A G, 6. September 2026

*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

*** - DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt

*** - AT/Meeting der Opec+

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 08:53 ET (12:53 GMT)