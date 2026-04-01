WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW)

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M O N T A G, 4. Mai 2026

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April

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*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

April

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

April

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

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*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai

*** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des EZB-Jahresberichts 2025

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q

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*** - IT/Unicredit SpA, Außerordentliche HV wegen möglicher Kapitalerhöhung

für Commerzbank-Angebot

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

- Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan

D I E N S T A G, 5. Mai 2026

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1Q

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

*** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), HV

*** 10:00 DE/Nordex SE, HV

*** 10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Alzchem Group AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

*** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Climate, Nature and

Price Stability Conference (17:40 Keynote EZB-Chefvolkswirt Lane)

*** 14:30 US/Handelsbilanz März

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) März

22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

- BE/Ecofin-Treffen

- Börsenfeiertag: China, Japan, Korea

M I T T W O C H, 6. Mai 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) S&P Global nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q

*** 08:45 FR/Industrieproduktion März

*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV

*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV

*** 10:00 DE/Symrise AG, HV 1Q

*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Vossloh AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 3,5 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht

- Börsenfeiertag: Japan

D O N N E R S T A G, 7. Mai 2026

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q

(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis und Vorstellung Geschäftsentwicklung 1Q

(07:30 PK)

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang März

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu Finanzintegration

(14:00 Panel-Moderation durch EZB-Direktor Elderson)

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Adidas AG, HV

*** 10:00 DE/Allianz SE, HV

*** 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/Jost Werke SE, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

*** 10:30 DE/Talanx AG, HV

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche

*** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

*** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

- DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

F R E I T A G, 8. Mai 2026

*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030

(09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März

*** 08:00 DE/Handelsbilanz März

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei XII Foro Megatendencias

organised by el Economista

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktbericht April

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl

S O N N T A G, 10. Mai 2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)