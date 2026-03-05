WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Mai (19. KW) -2

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl

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S O N N T A G, 10. Mai 2026

*** 11:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Konversation bei

Ventotene Europa festival

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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April 30, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)