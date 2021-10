WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Oktober (40. KW)

===

M O N T A G, 4. Oktober 2021

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober

11:00 DE/ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie (ZVEI), Online-PK zu Forderungen der

Elektro- und Digitalindustrie an die künftige

Bundesregierung

*** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

11:30 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Webkonferenz mit

Chefvolkswirt Schmieding zum Ausblick auf Konjunktur und

Finanzmärkte im vierten Quartal

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:00 PK, Luxemburg

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen

(via Videokonferenz)

- Börsenfeiertag China

D I E N S T A G, 5. Oktober 2021

*** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 3Q,

Baden-Baden

*** 08:45 FR/Industrieproduktion August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone September (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister;

ca 13:45 PK, Luxemburg

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August

10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler

und Stiko-Chef Mertens, PK zu "Grippeimpfung und Corona",

Berlin

10:00 DE/Eon SE, Energy Innovation Days (virtuell - bis 7.10.)

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm

*** 12:00 US/PepsiCo Inc, Ergebnis 3Q, Purchase

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 15:00 DE/Infineon Technologies AG, Kapitalmarkttag (virtuell)

*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht September zu APP-Kaufprogramm und

Bericht für August und September zu PEPP-Kaufprogramm

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,

Unternehmensanleihen und ABS

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit

September (2. Veröffentlichung)

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 17:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede auf der Jahresversammlung

der Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen September

- DE/Sondierungsgespräche von Bündnis 90/Die Grünen und

CDU/CSU, Berlin

- Börsenfeiertag China

M I T T W O C H, 6. Oktober 2021

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update, Bristol

*** 08:40 EU/Gipfeltreffen EU-Westbalkan, ca 13:30 PK,

Brdo pri Kranju

09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse

zu erwarten, Frankfurt

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

11:00 DE/VöB, PK (digital) zur Kapitalmarktprognose

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation

über 4 Mrd EUR

*** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

- Börsenfeiertag China

D O N N E R S T A G, 7. Oktober 2021

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 09:00 CH/Währungsreserven September

09:30 DE/Deutsche Energie-Agentur (dena), PK zu Leitstudie

"Aufbruch Klimaneutralität", Berlin

10:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an einer

Podiumsdiskussion beim European Sustainable Investment

Summit

*** 13:00 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur, Stockholm

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung

vom 9. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) bei der

Veranstaltung "Inflation: Drivers and Dynamics Conference"

von EZB und Federal Reserve Bank of Cleveland

15:00 EU/EZB-Direktor Lane, Rede beim Webinar der

Central Bank of Ireland zu "The Importance of Data:

Statistics While the Pandemic and Beyond"

- IT/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Papst Franziskus

und Italiens Ministerpräsidenten Draghi, Rom

- Börsenfeiertag China

F R E I T A G, 8. Oktober 2021

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin September

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien

*** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August

09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin

10:30 AT/WIFO, Konjunkturprognose für 2021 und 2022

*** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Panel-Teilnahme an der Konferenz

"Safe Openness in Global Trade and Finance" organisiert

von der Bank of England und dem britischen

Finanzministerium

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

16:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

PG (per Videokonferenz) zu Ergebnissen der Bafin-Reform

- EU/Ratingüberprüfung für Slowenien (Moody's)

S A M S T A G, 9. Oktober 2021

- IL/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Israel (bis 11.10.),

Jerusalem

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 08:03 ET (12:03 GMT)