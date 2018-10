WOCHENVORSCHAU/43. Kalenderwoche

- Termine vom 22. bis 28. Oktober -

===

M O N T A G, 22. Oktober 2018

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober

mit Entwicklung der Steuereinnahmen

*** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin

09:30 DE/Munich Re, PG anlässlich des jährlichen

Rückversicherungs-Treffens, u.a. mit Ausblick

auf die Vertragserneuerungsrunde zum

1. Januar 2019, Baden-Baden

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2017 (2. Veröffentlichung)

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Oktober

12:00 DE/Hannover Rück SE, PG anlässlich des jährlichen

Rückversicherungs-Treffens, u.a. mit Ausblick

auf die Vertragserneuerungsrunde zum

1. Januar 2019, Baden-Baden

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)

September

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires

zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone ),

Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate

für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

18:00 AT/AMS AG, Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten

D I E N S T A G, 23. Oktober 2018

07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen

07:30 DE/Talanx AG, Telefonkonferenz zur

Unternehmensstrategie; ab 09:00

Capital Markets Day (per Livestream)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q,

London

09:00 DE/KfW, PG über die Ergebnisse des neuen KfW

Mittelstandspanel 2018, Frankfurt

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 3Q,

Hartford

*** 13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q,

New York

*** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago

*** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul

*** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober

(Vorabschätzung)

16:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit dem

polnischen Präsidenten Duda, Berlin

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris

19:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic

(2018 stimmberechtigt im FOMC) an der

Louisiana State University, Baton Rouge

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

*** - FR/Safran SA, Ergebnis 3Q, Paris

*** - FR/Kering SA, Umsatz 3Q (nach Börsenschluss),

Paris

- DE/Beginn der Beratungen zur Steuerschätzung

(bis 25.10), Hamburg

- FR/Renault SA, Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt

M I T T W O C H, 24. Oktober 2018

00:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans

(2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der

Northwestern University, Evanston

06:45 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q,

Frauenfeld

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz), Duisburg

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q,

Frankfurt

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q,

Genf

*** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q

(09:30 Telefonkonferenz), Frankfurt

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q, Paris

07:30 DE/KWS Saat SE, Jahresergebnis, Einbeck

*** 07:30 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 3Q, Paris

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q, Den Haag

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q, London

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Espoo

*** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

und verarbeitendes Gewerbe Oktober

(1. Veröffentlichung)

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes

und verarbeitendes Gewerbe Oktober

(1. Veröffentlichung)

09:30 DE/Verwaltungsgericht Mainz, mündliche Verhandlung

im Fall Deutsche Umwelthilfe gegen die Stadt Mainz

bezüglich Diesel-Fahrverbote

09:30 DE/Bundeskabinett, Berlin

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

un verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober

(1. Veröffentlichung)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

10:00 DE/Bundesverband Deutsche Startups, Vorstellung

Startup-Monitor 2018 als große Branchenumfrage,

Berlin

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts

11:00 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis,

Puchheim

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q,

Atlanta

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service

und verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober

(1. Veröffentlichung)

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

17:30 GB/Fed, Presentation von St. Louis-Fed-Präsident

Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC)

an der Panmure House Lecture, Edinburgh

18:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester

(2018 stimmberechtigt im FOMC) beim

Forecasters Club of New York, New York

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** 22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q, Redmond

*** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q, Foster City

*** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn

*** 22:20 US/AMD Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale

- DE/Fortsetzung der Beratungen zur Steuerschätzung

(bis 25.10), Hamburg

D O N N E R S T A G, 25. Oktober 2018

*** DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden

*** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich

*** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q, Zürich

*** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz, Düsseldorf

*** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q,

Martinsried

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q, München

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q, Espoo

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 3Q,

Leuwen

*** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q, München

*** 07:30 DE/Daimler AG, Ergebnis 3Q

(08:00 Telefonkonferenz), Stuttgart

*** 07:30 DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz),

Neutraubling

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate, Werdohl

07:30 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen

*** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q,

Rueil-Malmaison

*** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q, Paris

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz),

Herzogenaurach

08:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Ergebnis

9 Monate, Frankfurt

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q, München

*** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q, London

*** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q, Bielefeld

*** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

10:30 DE/Sozialverband SoVD, Gutachten zur Wohnungsnot,

Berlin

12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter

Wirtschaftsjournalisten, Gespräch mit dem

Vorstandsvorsitzenden der KfW Bankengruppe, Bräunig

(Veranstaltung vom Vorabend)

*** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station

*** 12:50 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q,

Fort Worth

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter

September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt

*** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur

Steuerschätzung, Berlin

*** 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 3Q,

Paris

18:00 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q, Courbevoie

*** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q, Seattle

*** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q,

Mountain View

*** 22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara

*** - TR/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise

in die Türkei (bis 26.10.), Ankara

F R E I T A G, 26. Oktober 2018

01:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester

(2018 stimmberechtigt im FOMC) an der

New York University, New York

06:00 SE/Volvo Car Corp (PKW-Hersteller!), Ergebnis 3Q,

Göteborg

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz),

Ludwigshafen

*** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 3Q, Jona

07:00 NL/Signify NV (ehemals Philips Lighting Holding BV),

Ergebnis 3Q, Eindhoven

*** 07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q, Rom

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2018 08:34 ET (12:34 GMT)