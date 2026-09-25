WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)
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M O N T A G, 5. Oktober 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an
Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q
*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September
D I E N S T A G, 6. Oktober 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion August
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel
bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson)
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz
- CN/Börsenfeiertag: China
M I T T W O C H, 7. Oktober 2026
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme
an Panel der philippinischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu
"The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between
EU Policy Makers and the Private Sector"
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 4 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu
"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System"
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September
*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35"
- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag
- CN/Börsenfeiertag: China
D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026
07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei
Konferenz von Societe Generale
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
- BE/Treffen der Eurogruppe
- CN/Handelsgespräche EU-China
F R E I T A G, 9. Oktober 2026
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop
zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized
Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme
an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
- KR/Börsenfeiertag: Korea
- BE/Treffen des Ecofin
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)