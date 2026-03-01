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WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. April (15. KW)

27.03.26 15:29 Uhr

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M O N T A G, 6. April 2026

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe

- Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,

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Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien

D I E N S T A G, 7. April 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

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(2. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

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*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 1Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März

*** 18:35 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Detroit Economic Club event

- FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (bis 8. April)

- Börsenfeiertag: Hongkong

M I T T W O C H, 8. April 2026

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

- FR/EZB-Rat, Klausurtagung auf Einladung der Banque de France (seit 7. April)

D O N N E R S T A G, 9. April 2026

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

F R E I T A G, 10. April 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise März

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise März

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März

*** 14:30 US/Realeinkommen März

*** 14:30 US/Verbraucherpreise März

*** 16:00 US/Auftragseingang Februar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)