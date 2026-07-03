WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)
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M O N T A G, 6. Juli 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu
geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q
*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei
15th anniversary event of Financi'Elles
*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer
ESZB-Forschungskonferenz
*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q
D I E N S T A G, 7. Juli 2026
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. Juni
M I T T W O C H, 8. Juli 2026
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
6 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:00 US/Großhandelsumsatz Mai
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung
*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntgabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist
für Commerzbank-Angebot
*** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des
Weltwirtschaftsausblicks
D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni
07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni
10:00 DE/Baader Bank AG, HV
10:00 DE/Fielmann Group AG, HV
10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni
- BE/Treffen der Eurogruppe
- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung
- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für
Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der
Federal Reserve Bank of Dallas, Logan sprechen beim Workshop
"The Future of Market Liquidity and Functioning"
F R E I T A G, 10. Juli 2026
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai
08:00 DE/Inlandstourismus Mai
08:00 DE/Insolvenzen April
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual
Government Roundtable"
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q
- BE/Treffen des Ecofin
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)