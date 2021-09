WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. September (36. KW)

===

M O N T A G, 6. September 2021

*** 8:00 DE/Auftragseingang Juli

8:50 DE/ZF Friedrichshafen AG, IAA/PK, München

*** 9:00 CH/Währungsreserven August

9:15 DE/BMW AG, IAA/PK, München

10:05 DE/Volkswagen AG, IAA/PK, München

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland

September

10:30 DE/BMW AG, Roundtable mit CEO Zipse

10:45 DE/Robert Bosch GmbH, IAA/PK, München

11:25 DE/Continental AG, IAA/PK, München

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 DE/SPD-Vorsitzende Esken und Walter-Borjans,

PK zu aktuellen Themen, Berlin

13:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek und

Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zur

Förderung der Medikamentenentwicklung

gegen Covid-19, Berlin

13:45 DE/Schaeffler AG, IAA/PK, München

- IT/Abschluss des Treffens der

G20-Gesundheitsminister, Rom

- Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt,

US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq

D I E N S T A G, 7. September 2021

*** 6:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis

der Sitzung des geldpolitischen Rats

7:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches

Ergebnis 1H, Grünwald

*** 8:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

9:00 DE/Bundestag, Debatte zur Situation in

Deutschland, Berlin

*** 11:00 EU/BIP 2Q (3. Veröffentlichung)

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

11:00 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner,

PK Nationale Waldstrategie 2050, Berlin

11:00 GR/BIP 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung

inflationsindexierte Bundesanleihe 2030

mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR sowie

inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit

Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR

12:30 DE/Centogene NV, Ergebnis 2Q, Rostock

14:30 DE/Eröffnung der bis 12.9 dauernden

Internationalen Automobilausstellung

(IAA Mobility 2021) durch

Bundeskanzlerin Merkel, München

*** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht August zu

APP-Kaufprogramm

*** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei

Eröffnungsveranstaltung der IAA Mobility 2021,

München

*** 23:59 CN/Handelsbilanz August

M I T T W O C H, 8. September 2021

*** 1:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

9:00 DE/Handelsblatt, Banken-Gipfel (bis 9.9.),

Frankfurt

9:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, PG (virtuell)

zur Börsennotiz, zur Strategie sowie zu den

Halbjahreszahlen

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und

RKI-Präsident Wieler, PK zum Thema Impfkampagne

gegen Corona, Berlin

11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Grüne

Bundesanleihe über 3,5 Mrd EUR

12:45 DE/Handelsverband Deutschland (HDE),

"Bundestagswahl 2021: Zeit zum Handeln" mit

Unions-Fraktionschef Brinkhaus, Berlin

13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

20:00 US/Fed, Beige Book

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

- US/Slack Technologies Inc, Ergebnis 2Q

(nach Börsenschluss), San Francisco

D O N N E R S T A G, 9. September 2021

*** 3:30 CN/Verbraucherpreise August

*** 8:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli

8:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex

DE/Destatis, Inlandstourismus Juli

9:00 DE/Handelsblatt, Banken-Gipfel (seit 9.9.),

u.a. mit Bundesfinanzminister Scholz, Frankfurt

10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei

Klausurtagung des Vorstandes der EVP-Fraktion,

Berlin

11:30 DE/DIW-Energieökonomin Kemfert und andere,

PK "Parteien im Klima-Check", Berlin

*** 13:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei

Eurofi-Forum, Ljubljana

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion

für Wachstum und Inflation in der Eurozone ,

Frankfurt

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration

(EIA)

F R E I T A G, 10. September 2021

8:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig)

8:00 DE/Destatis, Insolvenzen 1H

8:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 8:00 GB/BIP Juli

*** 8:00 GB/Industrieproduktion Juli

*** 8:45 FR/Industrieproduktion Juli

9:30 DE/Bundesrat, Sondersitzung zur Fluthilfe,

Berlin

*** 11:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an

Pressekonferenz nach Treffen der Eurogruppe

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:10 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Workshop

des Network for Greening the Financial System

und der Bank of England

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

15:00 US/Qell Acquisition Corp, ao HV zur

Zusammenlegung des bereits börsennotierten

Spac mit dem deutschen

Flugtaxi-Hersteller Lilium, New York

*** - EU/Treffen der Eurogruppe

- DE/CSU, Parteitag (bis 11.9.), Nürnberg

- EU/Ratingüberprüfung für Luxemburg (S&P);

Malta (S&P); Norwegen (S&P); Österreich (S&P);

Portugal (S&P)

S A M S T A G, 11. September 2021

- PL/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Polen,

Warschau

- US/Fed, Beginn der "Blackout Period"

(Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor

der nächsten FOMC-Sitzung

- DE/CSU, Abschluss Parteitag, Nürnberg

S O N N T A G, 12. September 2021

*** 8:00 DE/Kommunalwahlen in Niedersachsen

(Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr)

*** 20:15 DE/CDU-Chef Laschet, SPD-Kanzlerkandidat Scholz

und Grünen-Chefin Baerbock, Kanzler-Triell in

ARD und ZDF

===

