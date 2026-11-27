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M O N T A G, 7. Dezember 2026

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

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07:00 DE/TK Accelis Group AG & Co. KGaA, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

*** 16:45 FR/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Eröffnung von und Teilnahme

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an Panel bei "5th CEPR Paris Symposium"

*** 11.00 CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag

D I E N S T A G, 8. Dezember 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)

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*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Umsatz 4Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

*** 10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

Dezember 2028 im Volumen von 4 Mrd EUR

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 17:30 US/Microsoft Corp, HV

*** - CN/Handelsbilanz November

M I T T W O C H, 9. Dezember 2026

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

02:30 CN/Erzeugerpreise November

*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

*** 10:10 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei

Global Boardroom (13:55 EZB-Chefvolkswirt Lane)

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 19:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Eröffnung von und Teilnahme

an Pabel bei 4th Grand Continent Summit

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 10. Dezember 2026

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November

09:00 DE/Dürr AG, Kapitalmarkttag

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

10:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahrespressekonferenz

*** 14:30 US/Realeinkommen November

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Chat des

Italian Institute for International Policy Studies

*** - DE/Munich Re, Bekanntgabe Ausblick 2027

*** - DE/Siemens AG, Spaltungsbericht zu Siemens Healthineers

*** - DE/Siemens Energy AG, Geschäftsbericht

*** - EU/Treffen der Eurogruppe

F R E I T A G, 11. Dezember 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

*** 08:00 GB/BIP Oktober

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

*** - FR/IEA-Ölmarktbericht

*** - EU/Ecofin-Treffen

- US/Frist zur Abwendung einer Schließung von Regierungsbehörden läuft ab

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)