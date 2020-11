WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Dezember (50. KW)

===

M O N T A G, 7. Dezember 2020

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

*** 09:00 CH/Währungsreserven November

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

*** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht November zu APP-Kaufprogramm

und Bericht für Oktober und November zu

PEPP-Kaufprogramm

*** - CN/Handelsbilanz November

D I E N S T A G, 8. Dezember 2020

*** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung)

*** 10:00 DE/VDMA, Online-Jahres-PK

10:00 DE/Bundestag, Debatte über Budget 2021, Berlin

10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung

des OECD Global Forum on Productivity (GFP)

"Market Dynamics, Competition and the Role of

Industrial Policy in the Context of the COVID-19

Crisis", Berlin

*** 11:00 DE/Munich Re, Investorentag (per Telefonkonferenz)

mit Vorstellung der neuen mittelfristigen Strategie

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

*** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung)

*** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung)

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

*** - US/"Safe Harbour" - Fristende für die Abgabe der

beglaubigten Endergebnisse der Bundesstaaten als

Voraussetzung für die Abstimmung der 538 Wahlleute

am 14. Dezember

M I T T W O C H, 9. Dezember 2020

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

(10:00 digitale Jahres-PK), Hamburg

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober

09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte, Berlin

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7-

und 84-tägiger Laufzeit

11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige

Bundesschatzanweisung über 3 Mrd EUR

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

*** - DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung, Berlin

D O N N E R S T A G, 10. Dezember 2020

06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis, Ehningen

*** 08:00 GB/BIP Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK (digital) zum Thema

"Kreislaufwirtschaft"

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung sechster TLTRO3

13:00 DE/Sixt Leasing SE, ao HV (Online)

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online)

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen November

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion

für Wachstum und Inflation in der Eurozone,

Frankfurt

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

*** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 11.12.), Brüssel

F R E I T A G, 11. Dezember 2020

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Jahresergebnis,

Jena

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise November (endgültig)

09:00 DE/Bundestag, Budgetdebatte mit Beschluss zum

Bundeshaushalt 2021, Berlin

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan Dezember (1. Umfrage)

*** - EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und

Regierungschefs (seit 10.12.), Brüssel

- EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Fitch),

Serbien (S&P und Moody's), Slowenien (S&P),

Luxemburg (Moody's), Norwegen (Moody's), Schweiz (Fitch)

- US/Fed, virtuelle Forschungskonferenz zur

Bankenaufsicht

S O N N T A G, 13. Dezember 2020

- EU/Ratingüberprüfungen für Finnland (Moody's)

===

