WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Dezember (50. KW)

M O N T A G, 7. Dezember 2020

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, EU-

Binnenmarktkommissar Breton, Doorstep zu

Videokonferenz der für Telekommunikation /

Digitales zuständigen Ministerinnen und Minister,

PK (13:30), Berlin

*** 09:00 CH/Währungsreserven November

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin

13:00 DE/Matthias Platzeck, Ministerpräsident a.D. und

Marco Wanderwitz, CDU/CSU, Abschlussbericht der

Regierungskommission "30 Jahre Friedliche

Revolution und Deutsche Einheit", Berlin

13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht

*** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht November zu APP-Kaufprogramm

und Bericht für Oktober und November zu

PEPP-Kaufprogramm

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

*** - CN/Handelsbilanz November

D I E N S T A G, 8. Dezember 2020

*** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung)

09:30 DE/KfW, Pressegespräch mit Chefvolkswirtin

Köhler-Geib zum Thema "Ausblick 2021-

Worauf es jetzt ankommt", Frankfurt

*** 10:00 DE/VDMA, Online-Jahres-PK

10:00 DE/Bundestag, Debatte über Budget 2021, Berlin

10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung

des OECD Global Forum on Productivity (GFP)

"Market Dynamics, Competition and the Role of

Industrial Policy in the Context of the

COVID-19 Crisis", Berlin

*** 11:00 DE/Munich Re, Investorentag (per Telefonkonferenz)

mit Vorstellung der neuen mittelfristigen

Strategie

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

11:00 DE/DGB-Chef Hoffmann, Verdi-Chef Werneke,

IGBCE-Vorstand Grioli, DGB-Index Gute Arbeit 2020

(Themenschwerpunkt Mobile Arbeit), Berlin

11:00 DE/Deutscher Naturschutzring (DNR), WWF,

Germanwatch, DUH, Pressebriefing der

Umweltverbände zum EU-Gipfel und zum neuen

EU-Klimaziel, Berlin

*** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung)

12:00 DE/OECD, Bundeswirtschaftsministerium, PK zu

Wirtschaftsbericht für Deutschland, Berlin

*** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November

14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Ukraines

Energieminister Boyko, Eröffnung des 1. Deutsch-

Ukrainischen Energietags, Berlin

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung)

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

*** - US/"Safe Harbour" - Fristende für die Abgabe

der beglaubigten Endergebnisse der Bundesstaaten als

Voraussetzung für die Abstimmung der 538 Wahlleute am 14.

Dezember

M I T T W O C H, 9. Dezember 2020

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

(10:00 digitale Jahres-PK), Hamburg

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober

09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte, Berlin

10:00 DE/Greenpeace, Online-PK: Neue Studie zum

Hochlauf eines klimafreundlichen

Wasserstoffmarktes, Berlin

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit

7- und 84-tägiger Laufzeit

11:00 DE/OECD, Ifo-Präsident Fuest, Vertreter BMF

und BMWi, Krisenpakete, Zukunftsinvestitionen,

faire und nachhaltige Steuern-Welche

Finanzpolitik braucht Deutschland während

und nach COVID-19?, Berlin

11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige

Bundesschatzanweisung über 3 Mrd EUR

13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin

16:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz,

Impulsvortrag und Diskussionsrunde bei

Webinar mit dem Verband norddeutscher

Wohnungsunternehmen, Berlin

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration

(EIA)

*** - DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung, Berlin

- DE/Deutsche Bank AG, Investorentag-

"Investor Deep Dive", Frankfurt

D O N N E R S T A G, 10. Dezember 2020

06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis, Ehningen

*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis

(08:00 Telefonkonferenz), Hannover

*** 08:00 GB/BIP Oktober

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

10:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW),

Online-Pressekonferenz zum Thema

"Stabil durch die Krise? Verteilungsfolgen

der Corona-Pandemie", Berlin

10:30 DE/BASF SE, Forschungs-PK (digital) zum Thema

"Kreislaufwirtschaft"

11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen

Versicherungswirtschaft, Virtuelles

Jahresmediengespräch der Kreditversicherer,

Berlin

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung sechster TLTRO3

13:00 DE/Sixt Leasing SE, ao HV (Online)

13:30 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Gehört

werden mehrere Mitarbeiter der

Abschlussprüferaufsichtsstelle Apas, Berlin

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

14:00 DE/Temp Chain Experts Dialog, Covid-19

Vaccine Logistics Dialog

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online)

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion

für Wachstum und Inflation in der Eurozone ,

Frankfurt

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen November

*** 15:00 US/Biontech SE, Pfizer Inc, externes

Expertengremium der Food and Drug

Administration (FDA) entscheidet über

Empfehlung für Notfallzulassung des

Corona-Impfstoffes

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

*** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 11.12.), Brüssel

- DE/MVV Energie AG, BI-PK

F R E I T A G, 11. Dezember 2020

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November,

Frankfurt

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches

Jahresergebnis, Jena

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November,

Frankfurt

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise Novmeber (endgültig)

09:00 DE/Bundestag, Abschluss der Haushaltsberatungen

für 2021, Berlin

10:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK mit

Länderministern zu Ergebnissen der

Innenministerkonferenz, Berlin

11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan Dezember (1. Umfrage)

*** - EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und

Regierungschefs (seit 10.12.), Brüssel

- US/Fed, virtuelle Forschungskonferenz zur

Bankenaufsicht

- EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Fitch),

Serbien (S&P und Moody's), Slowenien (S&P),

Luxemburg (Moody's), Norwegen (Moody's),

Schweiz (Fitch)

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

