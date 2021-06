WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Juni (23. KW)

===

M O N T A G, 7. Juni 2021

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände

der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

*** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Mai zu APP-Kaufprogramm

und Bericht für April und Mai zu PEPP-Kaufprogramm

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires

zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone ),

Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Wechselkursen, Euribor

*** - CN/Handelsbilanz Mai

D I E N S T A G; 8. Juni 2021

*** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT),

Pre-Close Trading Update 1H, London

09:00 DE/Tagesspiegel Future Mobility Summit (online), u.a. mit

Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CSU-Chef Söder,

BDEW-Chefin Andreae und VDA-Präsidentin Müller

09:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Eröffnungsrede zur

Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD

10:00 DE/MBB SE, Online-HV

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

*** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige

Bundesanleihe über 4 Mrd EUR

12:00 AT/S&T AG, Online-HV

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

M I T T W O C H, 9. Juni 2021

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG,

ausführliches Jahresergebnis, Heidelberg

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Linz

*** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz April

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai

*** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q

10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, Online-HV

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV

10:30 DE/RAG-Stiftung, Online-Jahres-Pressegespräch

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7-

und 84-tägiger Laufzeit

11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV

11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe

über 1,5 Mrd EUR

12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai

14:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Veranstaltung zu

Nebeneffekten der Geldpolitik , u.a. mit

Sachverständigenratsmitglied Wieland und Ex-EZB-

Chefvolkswirt Issing

*** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

18:30 EU/SAFE Policy Center, Panel mit Brunnermeier

(Princeton University) und Coeure (BIZ) zu

"Shouldn't We All Have a Central Bank Account?"

18:30 DE/Internationaler Club Frankfurter

Wirtschaftsjournalisten, (virtueller) Clubabend mit

Douglas-CEO Tina Müller

D O N N E R S T A G, 10. Juni 2021

08:00 DE/Destatis, Insolvenzen März, inkl. Trendindikator Mai

08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus April

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

09:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundefinanzminister Scholz,

CDU-Chef Laschet, Grußworte zum Tag der Bauindustrie,

10:00 DE/GFT Technologies SE, Online-HV

10:00 DE/SAF-Holland SE, Online-HV

10:00 DE/Brenntag SE, Online-HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Online-HV

11:00 DE/Medios AG, Online-HV

*** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für

Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

- AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht

F R E I T A G, 11. Juni 2021

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 08:00 GB/BIP April

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai

*** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche

Prognose für Deutschland

09:00 DE/Stiftung Familienunternehmen, Tag des deutschen

Familienunternehmens, Berlin

10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan Juni (1. Umfrage)

16:00 DE/Bündnis 90/Die Grünen, digitaler Parteitag (bis 13.6.)

*** - GB/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 13.6.), Carbis Bay

*** - GB/Industrieproduktion April

- EU/Ratingüberprüfung für Niederlande (Moody's);

Österreich (Moody's); Slowenien (S&P); Spanien (Fitch)

S A M S T A G, 12. Juni 2021

09:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, digitaler Parteitag (bis 13.6.)

*** - GB/G7, Fortsetzung Gipfeltreffen der Staats- und

Regierungschefs (bis 13.6.), Carbis Bay

S O N N T A G, 13. Juni 2021

*** - GB/G7, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und

Regierungschefs (seit 11.6.), Carbis Bay

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

