WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Oktober (41. KW)

M O N T A G, 7. Oktober 2024

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 09:05 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of payments: trends and innovations in Germany and

Europe"

09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vertreter der Automobilbranche,

Wirtschaftspolitisches Diskussionspanel und anschließend Pk zu

Autonomem Fahren und KI: Deutschlands Weg zur Mobilität der Zukunft, Berlin

*** 09:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Geldpolitik -Konferenz der EZB 2024

09:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Hamburg Sustainability Conference, Hamburg

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 12:00 DE/Bundesbank und Bafin, Ergebnisse des LSI-Stresstests

14:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Sitzung der Eurogruppe, Luxemburg

14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk nach Sitzung von Bundesvorstand, Berlin

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

19:25 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement im Rahmen der Gedenkzeremonie

zum Jahrestag des 7. Oktober, Hamburg

- CN/Börsenfeiertag China

D I E N S T A G, 8. Oktober 2024

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Geldpolitik-Konferenz der EZB 2024

10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an EU-Finanzministertreffen, Luxemburg

11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Jahreskonferenz des Rates

für Nachhaltige Entwicklung, Berlin

11:30 DE/Auktion 2,30-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033

im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin

17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Veranstaltung

"Scaling Industrial Data Ecosystems", Berlin

- DE/Bundeskanzler Scholz,, Empfang der Vorsitzenden der fünf großen internationalen

Wirtschafts- und Finanzorganisationen (ILO, IWF, OECD, WTO, Weltbank)

zu einem Gespräch, Berlin

*** - US/General Motors Co (GM), Capital Markets Day

M I T T W O C H, 9. Oktober 2024

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 08:15 DE/Traton SE, Pre-Close Call 3Q

10:00 DE/Parlamentariche Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Mast,

Pk mit Ausblick auf die Parlamentswoche

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 DE/Bund der Steuerzahler, Pk zur Vorstellung des Schwarzbuchs 2024/25, Berlin

11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2036

im Volumen von 500 Mio EUR

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041

im Volumen von 1 Mrd EUR

13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zur Herbstprojektion der Bundesregierung, Berlin

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsberichte

20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 17./18. September

*** - DE/Salzgitter AG, Capital Markets Day

- KR/Börsenfeiertag Südkorea

D O N N E R S T A G, 10. Oktober 2024

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:30 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, PK zum Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Kapitalmarkttag bis 11.10. (10:00 PK)

12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, gewählter Präsidenten des Europäischen Rates, Costa,

Gemeinsames Gespräch, Berlin

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 11./12. September

14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner,

Reden auf der Jahrestagung des Markenverbandes, Berlin

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem Berliner Hauptstadtkongress

des Deutschen Reiseverbandes, Berlin

- DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf einer zum 40jährigen Jubiläum

des Vaunet Verbandes, Berlin

F R E I T A G, 11. Oktober 2024

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 08:00 GB/BIP Monat August

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Kapitalmarkttag seit 10.10.

11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei ZDH-Vollversammlung und ZDH-Forum, Berlin

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

- HK/Börsenfeiertag Hongkong

S O N N T A G, 13. Oktober 2024

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

11:00 Uhr DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Festakt 75 Jahre DGB, Berlin

