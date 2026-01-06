WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)
M O N T A G, 8. Juni 2026
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang April
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe
10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni
*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund
- Börsenfeiertag: Australien
D I E N S T A G, 9. Juni 2026
*** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:00 DE/Krones AG, HV
*** 14:30 US/Handelsbilanz April
*** - CN/Handelsbilanz Mai
M I T T W O C H, 10. Juni 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis
09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag
*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz
10:00 DE/Medios AG, HV
10:00 DE/Patrizia SE, HV
11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Realeinkommen Mai
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026
09:00 DE/Evotec SE, HV
10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
F R E I T A G, 12. Juni 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai
*** 08:00 GB/BIP April
*** 08:00 GB/Industrieproduktion April
*** 08:00 GB/Handelsbilanz April
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni
- BE/Ecofin-Treffen
- US/Börsengang SpaceX
- RU/Börsenfeiertag: Russland
S O N N T A G, 14. Juni 2026
- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)