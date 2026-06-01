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WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

05.06.26 15:02 Uhr

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M O N T A G, 8. Juni 2026

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund

*** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026

- Börsenfeiertag: Australien

D I E N S T A G, 9. Juni 2026

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz April

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai

08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und

-exporte) 1Q

*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:00 DE/Krones AG, HV

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai

*** - CN/Handelsbilanz Mai

M I T T W O C H, 10. Juni 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026

08:00 DE/Inlandstourismus April

09:00 DE/Evotec SE, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Sommer

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- EU/EZB Präsidentin Lagarde, EZB Vizepräsident Vujcic und

EZB Vorstandsmitglied Lane, Reden beim ECB Media Seminar

- EU/Jahrestreffen des European Stability Mechanism Board of Governors

- EU/Treffen der Eurogruppe

F R E I T A G, 12. Juni 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai

*** 08:00 GB/BIP Monat April

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

08:00 DE/Insolvenzen März

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der

Mitgliedschaft in der Légion d'Honneur

- BE/Ecofin-Treffen

- US/Börsengang SpaceX

- RU/Börsenfeiertag: Russland

S O N N T A G, 14. Juni 2026

- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)