WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)

===

M O N T A G, 9. März 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar

Wer­bung Wer­bung

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar

10:00 DE/ Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung (10:00 PK)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März

*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network for

Greening the Financial System (NGFS)

Wer­bung Wer­bung

21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

- Börsenfeiertag: Russland

- DE/Erstnotiz Gabler Group AG

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

D I E N S T A G, 10. März 2026

*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahrespressekonferenz

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028

im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar

*** - CN/Handelsbilanz Januar

- BE/Ecofin-Treffen

- ES/Repsol SA, Capital Markets Day

- FR/Renault SA, Strategie Update

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiger Geschäftsbericht

M I T T W O C H, 11. März 2026

06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call)

*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Geschäftsbericht

08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Februar

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar

*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 16:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School

of Finance and Management

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

D O N N E R S T A G, 12. März 2026

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar

*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis

*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

*** 18:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Pressegespräch zum 4. Quartal 2025

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht

F R E I T A G, 13. März 2026

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar

*** 08:00 GB/BIP Januar

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 4Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März

*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich e

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 09:28 ET (14:28 GMT)