WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)
M O N T A G, 9. März 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar
10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung (10:00 PK)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März
*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network for
Greening the Financial System (NGFS)
21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q
- Börsenfeiertag: Russland
- DE/Erstnotiz Gabler Group AG
*** - BE/Treffen der Eurogruppe
D I E N S T A G, 10. März 2026
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis
07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),
Jahrespressekonferenz
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028
im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar
*** - CN/Handelsbilanz Januar
- BE/Ecofin-Treffen
- ES/Repsol SA, Capital Markets Day
- FR/Renault SA, Strategie Update
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiger Geschäftsbericht
M I T T W O C H, 11. März 2026
06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call)
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Geschäftsbericht
08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Realeinkommen Februar
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar
*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** 16:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School
of Finance and Management
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
D O N N E R S T A G, 12. März 2026
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis
07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis
*** 18:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Pressegespräch zum 4. Quartal 2025
21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht
F R E I T A G, 13. März 2026
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar
*** 08:00 GB/BIP Januar
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 4Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar
*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März
*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht
