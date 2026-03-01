WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)
M O N T A G, 9. März 2026
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar
08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar
10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),
Jahrestagung (10:00 PK)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März
*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des
Network for Greening the Financial System (NGFS)
21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q
- BE/Treffen der Eurogruppe
- DE/Erstnotiz Gabler Group AG
- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)
D I E N S T A G, 10. März 2026
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis
(09:30 BI-PK; 11:15 Analystenkonferenz)
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis und Strategie-Update
(09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis
07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar
09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),
Jahrespressekonferenz
11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar
15:00 US/Job Openings & Labour Turnover Survey (Jolts) Januar
*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS),
vorläufiges Jahresergebnis
*** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar
- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)
- BE/Ecofin-Treffen
M I T T W O C H, 11. März 2026
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(11:00 BI-PK)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar
08:00 DE/Inlandstourismus Januar
*** 09:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzministerium
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
*** 13:30 US/Realeinkommen Februar
*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of
Finance and Management
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)
D O N N E R S T A G, 12. März 2026
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)
07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle
Frühjahr 2026
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis
21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht
- GB/Gouverneur BoE, Bailey, Rede beim
Financial Stability Board Payments Summit
- CN/Nationaler Volkskongress (Ende)
F R E I T A G, 13. März 2026
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar
*** 08:00 GB/BIP Monat Januar
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar
08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 4Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar
*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März
*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht
