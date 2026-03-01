DAX23.426 -1,6%Est505.671 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.407 -1,5%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl91,32 +8,3%Gold5.098 +0,3%
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)

06.03.26 15:29 Uhr

===

M O N T A G, 9. März 2026

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar

08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar

10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),

Jahrestagung (10:00 PK)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März

*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des

Network for Greening the Financial System (NGFS)

21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Erstnotiz Gabler Group AG

- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)

D I E N S T A G, 10. März 2026

*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis

(09:30 BI-PK; 11:15 Analystenkonferenz)

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis und Strategie-Update

(09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar

09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahrespressekonferenz

11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar

15:00 US/Job Openings & Labour Turnover Survey (Jolts) Januar

*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS),

vorläufiges Jahresergebnis

*** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar

- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)

- BE/Ecofin-Treffen

M I T T W O C H, 11. März 2026

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(11:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar

08:00 DE/Inlandstourismus Januar

*** 09:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzministerium

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 13:30 US/Realeinkommen Februar

*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of

Finance and Management

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)

D O N N E R S T A G, 12. März 2026

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar

*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Frühjahr 2026

*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht

- GB/Gouverneur BoE, Bailey, Rede beim

Financial Stability Board Payments Summit

- CN/Nationaler Volkskongress (Ende)

F R E I T A G, 13. März 2026

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar

*** 08:00 GB/BIP Monat Januar

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar

08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 4Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März

*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht

===

