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WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. November (46. KW)

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M O N T A G, 9. November 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

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05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober

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10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

"Leadership Greater Chicago"

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

*** 18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der

Greater Greer Chamber of Commerce

*** 18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of International Studies

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*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin,

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 10. November 2026

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung

im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede

*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz

*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede

*** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

- BE/Ecofin-Budgetberatungen

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

M I T T W O C H, 11. November 2026

*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:00 DE/Inlandstourismus September

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Economic Challenges

in Germany and the Future of Europe"

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- ES/Generalstreik,

- US/Börsenfeiertag: Anleihehandel

D O N N E R S T A G, 12. November 2026

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis

(08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG,

ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 GB/BIP Monat September

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag

*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme

Veröffentlichung des Europa-Regionalausblicks des IWF

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More - The National Bank on Tour event

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Geopolitische Umbrüche -

Wie bleibt Europas Wirtschaft stabil?"

*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit

Ex-US-Finanzminister Geithner

*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 13. November 2026

*** 00:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Panel des UC Berkeley Alumni Salon

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:50 TR/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei

Konferenz der türkischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

08:00 DE/Insolvenzen August

*** 08:10 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei

Konferenz der litauischen Zentralbank

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht

zum Ölmarkt November

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

*** 18:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede

S O N N T A G, 15. November

- PH/Asean-Gipfel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)

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