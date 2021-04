WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 11. Mai:

MITTWOCH, DEN 28. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1 Trading Statement

07:00 NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz (Call 9.15 h)

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 09.30 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q1 Trading Statement (13.00 h Hauptversammlung)

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

09:00 DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: enviaM-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk (online)

11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online)

15:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online) und Geschäftsbericht

16:00 KOR: Samsung Galaxy Unpacked 2021

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:04 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Katek SE, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

DEU: Geratherm Medical, Geschäftsbericht

FRA: Valeo, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Trading Update

IRL: CRH, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Hauptversammlung

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Norfolk, Q1-Zahlen

USA: Moody's, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/21

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21 (vorab)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid und Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online Veranstaltung Bundesverkehrsministerium zur Wasserstoffoffensive mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

11:00 DEU: Digitaler Berliner Stahldialog "Rahmenbedingungen für eine grüne Stahlproduktion in Deutschland"

DEU/CHN: Virtuelle deutsch-chinesische Regierungskonsultationen mit Kanzlerin Merkel und Chinas Premier Li Keqiang und ihren Ministern

09:00 Bilaterales Gespräch der Kanzlerin mit Li Keqiang

11:00 Plenarsitzung mit Eingangsbemerkungen der Kanzlerin und Li Keqiang

+ ca. 12:30 Unterzeichnungszeremonie

10:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:30 Zoom-Pk Deutscher Städtetag zu Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche

10:30 Online-Pk «Eltern in der Corona-Krise: Wie digital sind unsere Schulen?», mit Bitkom-Präsident Achim Berg

11:00 Pk Verband der Diagnostica-Industrie zu Herausforderungen der Branche durch die beschlossene Testpflicht für Unternehmen

11:00 DEU: Techniker Krankenkasse stellt bei Online-Pk Ergebnisse der Studie "TK-Meinungspuls 2021" vor

DEU: Energietage 2021

15.00 Online-Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

16:30 DEU: Web-Forum "Ein nachhaltiges Come-Back: So gelingt die ökologische und gerechte Transformation nach Corona". Im Rahmen des Kongresses "Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik" der Friedrich-Ebert-Stiftung.

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen von Deutscher Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

DONNERSTAG, DEN 29. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen (detailliert)

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen (Webcast 14.30 h)

06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (Call 8.30) und Hauptversammlung 10.00 h

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (Pk 10.00 h, Call 12.00 h)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Straumann, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz/Auftragseingang

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

07:35 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 CHE: Glencore, Q1 Produktionsreport

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1 Trading Statement

08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:15 USA: S&P Global, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Twitter, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

BEL: Verbraucherpreise 04/21

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/21

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/21

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/21

11:00 BEL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 03/21

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (endgültig)

12:00 LVA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der 13. Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz als Onlineveranstaltung

09.30 Online-Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012

10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW zu Entwicklungszusammenarbeit

18:00 DEU: Hessischer Bankentag (digital per Live-Stream)

03:00 USA: US-Präsident Biden hält erste Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses, Washington

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 30. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:30 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

13:30 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Q1-Zahlen

DEU: Akasol AG, Bilanz-Pk

FRA: Safran, Q1-Umsatz

USA: AbbVie, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 04/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/21 (vorab)

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/21

07:30 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 04/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorab)

09:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/21 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/21

09:00 AUT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (vorab)

12:00 PRT: Industrieproduktion 03/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Polen, Norwegen

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Parlamentarischer Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal mit Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Hamburg

MONTAG, DEN 03. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pk

17:40 DEU: Alstria Office Reit AG, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

23:55 CAN: Nutrien, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen

USA: Merck & Co, Investor Day

USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/21

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 03/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: 31. Münchner Kapitalmarkt-Konferenz (MKK), München

USA: Prozessauftakt im Streit zwischen der Spielefirma Epic und Apple um den Wettbewerb im App Store, Oakland

HINWEIS

CHN / GBR / JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 04. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Ams AG, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Xilinx, Q4-Zahlen

22:01 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Katek SE, voraussichtlich Erstnotiz Prime Standard

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Ford Motor, Q1 Umsatz

USA: Cummins, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (endgültig)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

ITA: Video-Konferenz der G20-Runde zu Kultur und Tourismus, Rom

HINWEIS

CHN / JPN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 05. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online 11.00 h)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Zahlen

08:30 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

13:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:15 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

ESP: Endesa, Q1-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen

USA: New York Times, Q1-Zahlen

USA: PayPal, Q1-Zahlen

DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland - Monatszahlen für April

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 04/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 04/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/21

09:15 ESP: PMI Dienste 04/21

09:45 ITA: PMI Dienste 04/21

09:50 FRA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/21

15:15 USA: ADP-Beschäftigung 04/21

15:45 USA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Service Index 04/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

HINWEIS

CHN / JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

DONNERSTG, DEN 06. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Talanx, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 11.00 h

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert(

07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Edag Engineering Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1 Umsatz (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semicondutor, Q1-zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Q1 Umsatz

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 03/21

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h)

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Würth, Bilanz-Pk, Künzelsau

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

JPN: Nintendo, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q1-Zahlen

USA: American International Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

08:00 RUS: PMI Dienste 04/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 03/21

10:30 GBR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Online-Veranstaltung zur Europawoche 2021 "Transatlantische Beziehungen nach Präsident Trump: You Can't Go Home Again"

BEL: Tagung der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

GBR: Parlamentswahlen in Schottland und Wales und Lokalwahlen in England, London

FREITAG, DEN 07. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung (online)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q1-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

USA: Cigna, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 04/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 03/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 04/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Dänemark

MONTAG, DEN 10. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

DEU: Traton SE, Q1-Zahlen

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konferenz der Parlamentspräsidenten der EU-Staaten (EU-PPK), Ort noch nicht bekannt

BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 11. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:55 DEU: Home24, Q1-Zahlen

08:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Biotest, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: RIB Software, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen

DEU: Medios, Q1-Zahlen

ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

JPN: Nissan, Jahreszahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/21

03:30 CHN: Erzeugerpreie 04/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 04/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/21

