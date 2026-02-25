DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,7%Nas22.799 -1,5%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,19 +1,7%Gold5.189 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. März 2026

26.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 12. März

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

FREITAG, DEN 27. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)

Wer­bung

07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: FMC, Geschäftsbericht

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

Wer­bung

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CHE: BIP Q4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26

11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts»

+ 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 2. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus

Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz)

10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 2/26

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26

00:50 JPN: Investitionen Q4/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen

07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26

18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen

DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26

11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26

10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 2/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 6. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

TERMINE SONSTIGES

CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 9. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26

02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26

TERMINE SONSTIGES

DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

ESP: Repsol (Capital Markets Day)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 2/26

CHN: Im- und Exporte 2/26

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Realeinkommen 2/26

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi