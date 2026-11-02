WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2026

02.11.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 13. November

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MONTAG, DEN 2. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Marriott International, Q3-Zahlen

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TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26

07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26

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09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt

10:00 DEU: Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland

Nordnet ist eine digitale Plattform für Sparen und Anlegen in Skandinavien und Finnland. 1996 in Stockholm gegründet, betreut das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern mehr als 125 Milliarden Euro investiertes Kapital für 2,5 Millionen Kunden.

13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin

+ 14.30 Grußwort Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin

+ 10.00 Eröffnung durch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) anschließend Reden und Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkt KI (EU-Regulierung, KI-Entwicklung und -Sicherheit, dt.-kanadische Kooperation)

+ 14.50 Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+ ca. 16.00 PK mit Merz und Wildberger

DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

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DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)

18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26

10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main

09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin

09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.

DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg

USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)

06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M.

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investor Day

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26

14:30 USA: Handelsbilanz 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call)

07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai

Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben.

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26

08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)

16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

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FREITAG, DEN 6. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)

14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

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MONTAG, DEN 9. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26

06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr)

07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz

12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day

22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 10/26

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26

14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26

14:30 USA: Realeinkommen 10/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.

DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin

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MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen

11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich)

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe

LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga

TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement

07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen

11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

16:30 USA: Kraft Hein, Investor Day

17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brenntag, Capital Markets Day

NLD: DocMorris , Capital Markets Day

USA: Moderna, Analyst Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig)

08:00 GBR: BIP 9/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel

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FREITAG, DEN 13. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen

07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26

08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26

08:30 CHE: Importpreise 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)

10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26

10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)

14:00 POL: Handelsbilanz 9/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26

17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

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