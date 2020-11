WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Dezember 2020

GO

Heute im Fokus

DAX schließt leichter -- GlobalWafers will Siltronic übernehmen -- Moderna will EU-Zulassung für COVID-Impfstoff beantragen -- VW, Bitcoin, CureVac, Commerzbank, Corestate im Fokus

US-Notenbank verlängert einige Corona-Hilfen bis Ende März 2021. Slack-Aktie auf Rekord - Salesforce-Gebot steht laut CNBC bevor. GM beteiligt sich nicht an Nikola. EU erlaubt Dupixent von Sanofi/Regeneron zur Behandlung von Kindern. Corona-Impfstoffstudie von US-Biopharmakonzern Novavax verzögert sich. Knorr-Bremse schließt Belieferungsvertrag mit Schmitz-Cargobull. S&P Global will IHS Markit in Milliarden-Deal kaufen.