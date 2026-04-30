WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 15. Mai

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MONTAG, DEN 4. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank

15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen

22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

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09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26

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16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)

TERMINE SONSTIGES

DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)

DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)

EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

HINWEIS

GBR / CHN / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen

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DIENSTAG, DEN 5. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call)

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung

10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung

10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen

14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung

17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Fiserv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin

09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn

Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.

11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

HINWEIS

CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

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MITTWOCH, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz)

06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz)

07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung

10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

12:00 GBR: Aston Martin , Hauptversammlung

12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen

15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung

22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen

22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen

23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Fortinet, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: 3. Tennet Netz-Gipfel, Brunsbüttel

U.a. mit Christian Sewing (Vorstandschef der Deutschen Bank), Markus Krebber (RWE-Vorstandschef) und Tim Oliver Holt (Siemens Energy-Vorstandsmitglied) und Luisa Neubauer (Klimaaktivistin)

Thematisch geht es um die Zukunft des deutschen Energiesystems, die Finanzierung der Energiewende und den aktuellen Stand des Netzausbaus bei Tennet.

DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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DONNERSTAG, DEN 7. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover

10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung

10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung

11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung

12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung

13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

14:00 USA: UPS, Hauptversammlung

15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung

15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung

17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vincorion, Q1-Zahlen

DEU: KfW, Q1-Zahlen

PRT: EDP, Q1-Zahlen

USA: Citigroup Inc, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe

11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

Fortsetzung und Abschluss 3. Tennet Netz-Gipfel

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FREITAG, DEN 8. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie

06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen

06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk)

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call)

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung

16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung

16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

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SAMSTAG, DEN 9. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 4/26

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MONTAG, DEN 11. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

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DIENSTAG, DEN 12. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

15:30 USA: 3M, Hauptversammlung

17:00 NLD: DocMorris , Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Auslieferungen 4/26

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe

10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin

14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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MITTWOCH, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.00 Uhr)

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

09:00 CHE: Holcim, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen

11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

18:00 USA: AMD, Hauptversammlung

18:00 USA: Intel, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Einhell, Q1-Zahlen

DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel

10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur « Milka »-Schokoladentafel, Bremen

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia

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DONNERSTAG, DEN 14. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung

13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 3/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen

HINWEIS

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

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FREITAG, DEN 15. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen (12/24)

07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung

14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26

15:15 USA: Industrieproduktion 4/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

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