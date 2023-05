WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Mai 2023

GO

Heute im Fokus

Ford senkt Preise für Elektro-SUV Mustang Mach-E. Allianz-Chef unzufrieden mit Zulauf neuer Kunden. Bain Capital wohl auch an Software AG interessiert - Bieterstreit voraus? Rüstungsfirmen KMW und Rheinmetall legen Streit um 'Leopard 2' bei. Continental will mehr Frauen im Top-Management. Infineon beginnt mit Milliardenprojekt für Halbleiter in Dresden. AstraZeneca erleidet Enttäuschung im FDA-Ausschuss.